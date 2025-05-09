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Ірландський мовник вимагає від організаторів "Євробачення" відсторонення Ізраїлю

Лист із подібним закликом підписали понад 70 колишніх учасників конкурсу.

Ірландський мовник вимагає від організаторів "Євробачення" відсторонення Ізраїлю
Підготовка сцени Євробачення-2025 у Базелі
Фото: EPA/UPG

Ірландська національна телекомпанія RTE звернулася до Європейської мовної спілки з вимогою розпочати дискусію про відсторонення Ізраїлю від участі у пісенному конкурсі "Євробачення".

Як пише The Guardian, ізраїльського мовника Kan звинувачують у "залученості до ізраїльського геноциду проти палестинців у Газі". Як доказ наводять випадки висловлення журналістами Kan схвалення військових дій та позитивного висвітлення руйнувань у Смузі Гази. 

72 колишні учасники "Євробачення" підписали листа, у якому стверджують, що участь Ізраїлю "дозволяє використати музику як засіб відбілювання злочинів проти людяності". Вони також вказують на "подвійні стандарти" у зв'язку з відстороненням Росії після вторгнення в Україну. 

Європейська мовна спілка раніше стверджувала, що жодна країна-учасниця не зверталася до них із запитом щодо виключення Ізраїлю з конкурсу. Організатори закликали "зберігати позитивність та інклюзивність "Євробачення" у його намаганні показувати, яким світ може бути, а не обов'язково те, яким він є". 

Представницею Ізраїлю на конкурсі у Базелі, що відбудеться наступного тижня, є 24-річна співачка Юваль Рафаель, яка вижила під час нападу ХАМАСу на музичний фестиваль "Нова" поблизу кордону з Газою 7 жовтня 2023 року.  
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