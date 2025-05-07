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В Ірландії бандити застосовують ударні дрони для усунення конкурентів

Кількість інцидентів з використанням дронів постійно зростає. 

В Ірландії бандити застосовують ударні дрони для усунення конкурентів
дрон ірландських бандитів
Фото: Irish Mirror

В Ірландії бандити почали використовувати дрони з вибухівкою, щоб усунути конкурентів. Поліція намагається встановити злочинця, який стоврив першу в історії Ірландії бомбу для безпілотника.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на DublinLive.

Відомо, що зловмисник використав саморобний вибуховий пристрій  під час запеклого конфлікту між двома ворогуючими злочинними угрупованнями у Фінгласі, Ірландія. Правоохоронці побоюються, що це може призвести до ще більш серйозного спалаху насильства.

"Ми, очевидно, прагнемо його знайти. Побоюємося, що, щойно він створив одну, він спробує зробити й іншу", — кажуть поліцейські.

Як відомо, дрон не зміг досягти своєї цілі — він врізався у випадковий будинок у Глентіс-Парку. Хоча сам вибуховий пристрій було знищено, дрон, на якому він був закріплений, знайдено майже неушкодженим.

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Правоохоронці вважають, що пристрій може містити судово-медичні та технічні докази, які допоможуть встановити особу власника.

Зазначається, що зловмисник міг взяти ідею, переглядаючи кадри з війни в Україні. "Дрони, які під час війни стали символом технологічної переваги та незамінним засобом ведення бою, після її завершення можуть перетворитися на тіньову загрозу для мирного суспільства".

У світі кількість інцидентів з використанням дронів постійно зростає. Така тактика дозволяє уникати зустрічей з поліцією та мінімізувати ризики. Це не поодинокий випадок — за останні кілька років кількість таких злочинів зросла в кілька разів.
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