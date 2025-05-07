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Мерц прибув до Франції з першим закордонним візитом на посаді канцлера

Еммануель Макрон прийняв його у Парижі. 

Мерц прибув до Франції з першим закордонним візитом на посаді канцлера
Фрідріх Мерц здійснив перший візит на посаді канцлера до Франції
Фото: Фрідріх Мерц у X

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший закордонний візит на цій посаді: сьогодні він прибув до Франції. Коментуючи зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном, Мерц у X сказав, що його "інавгураційна" подорож до Парижа – по-справжньому дієва зустріч. 

Він додав, що вони з Макроном вірять у дружбу між їхніми країнами. Конкретні теми не озвучив, але, вочевидь, йшлося про посилення партнерства. 

"Сильна Європа потребує потужного партнерства між нашими країнами", – сказав Мерц. 

Макрон, коментуючи візит, додав, що настав час втілити амбіцію з просування Європи. 

"Ласкаво просимо до Парижа, канцлере!" – написали в акаунті Макрона у X. 

Наступна країна, яку відвідає Мерц – це Польща. 

Учора Фрідріха Мерца з другої спроби обрали канцлером ФРН. Під час першого голосування йому забракло голосів, хоча коаліційний уряд мав більш ніж достатньо депутатів, аби затвердити його. Мерц перебрав управління урядом Німеччини після чотирьох років правління соціал-демократа Олафа Шольца. Уряд під головуванням Шольца розвалився торік після звільнення ним міністра фінансів, що представляв одну з коаліційних партій. 
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