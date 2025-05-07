Мерц закликав США "триматися осторонь від німецької політики"

Новий очільник німецького уряду Фрідріх Мерц в день свого обрання канцлером заявив, що Сполученим Штатам варто триматися "подалі від нашої внутрішньої політики".
Як пише The Guardian, так лідер Християнсько-демократичного союзу відреагував на підтримку в бік ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку висловлювали соратники Дональда Трампа - віцепрезидент Джей Ді Венс та очільник DOGE Ілон Маск.
Мерц додав, що американцям варто "чітко відрізняти екстремістів від політиків", посилаючись на рішення розвідки Німеччини визнати "АдН" екстремістами - яке у Держдепартаменті назвали "прихованою тиранією".
Канцлер також зазначив, що ніхто з німецької влади не втручався у виборчий процес минулоріч, внаслідок якого Дональд Трамп повернувся до Білого дому. З республіканцем у Мерца вже призначено телефонну розмову - вона відбудеться у четвер.
- Мерца обрали канцлером лише з другої спроби - у першому голосуванні йому забракло голосів, що сталося вперше з часу відновлення парламентаризму в Німеччині у 1949 році.