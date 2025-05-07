Мерц закликав США "триматися осторонь від німецької політики"

У новоспеченого канцлера вже запланована розмова з Трампом.

Новий очільник німецького уряду Фрідріх Мерц в день свого обрання канцлером заявив, що Сполученим Штатам варто триматися "подалі від нашої внутрішньої політики".

Як пише The Guardian, так лідер Християнсько-демократичного союзу відреагував на підтримку в бік ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку висловлювали соратники Дональда Трампа - віцепрезидент Джей Ді Венс та очільник DOGE Ілон Маск.

Мерц додав, що американцям варто "чітко відрізняти екстремістів від політиків", посилаючись на рішення розвідки Німеччини визнати "АдН" екстремістами - яке у Держдепартаменті назвали "прихованою тиранією".

Канцлер також зазначив, що ніхто з німецької влади не втручався у виборчий процес минулоріч, внаслідок якого Дональд Трамп повернувся до Білого дому. З республіканцем у Мерца вже призначено телефонну розмову - вона відбудеться у четвер.