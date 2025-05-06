Трамп повідомив, що хусити капітулювали, і США припиняють атаки по Ємену

Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати", повідомляє "Європейська правда".

"Ми припинимо бомбардування. Вони капітулювали... Ми повіримо їм на слово, що вони більше не підриватимуть кораблі, і саме цього ми домагалися", – сказав Трамп.

В свою чергу державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що США атакували хуситів через те, що єменські повстанці загрожували свободі судноплавства в Червоному морі.

"Маємо угруповання із сучасним озброєнням, яке загрожувало світовому судноплавству, і завдання полягало в тому, щоб це зупинити. І якщо вони зупиняться, то і ми можемо зупинитися", – додав він.

Втім, хусити поки не коментували заяву Трампа.