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Трамп повідомив, що хусити капітулювали, і США припиняють атаки по Ємену

Хусити нібито пообіцяли не атакувати кораблі.

Трамп повідомив, що хусити капітулювали, і США припиняють атаки по Ємену
Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати", повідомляє "Європейська правда".

"Ми припинимо бомбардування. Вони капітулювали... Ми повіримо їм на слово, що вони більше не підриватимуть кораблі, і саме цього ми домагалися", – сказав Трамп.

В свою чергу державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що США атакували хуситів через те, що єменські повстанці загрожували свободі судноплавства в Червоному морі.

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"Маємо угруповання із сучасним озброєнням, яке загрожувало світовому судноплавству, і завдання полягало в тому, щоб це зупинити. І якщо вони зупиняться, то і ми можемо зупинитися", – додав він.

Втім, хусити поки не коментували заяву Трампа.

  • В кінці квітня американські військові стверджували, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.
  • Центральне командування США заявило, що “знищило сотні бойовиків хуситів та численних лідерів хуситів”.
  • З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.
  • Хусити заявили, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, і стверджували – часто неправдиво – що атакують лише судна, пов’язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.
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