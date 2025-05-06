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Сербські протестувальники тепер вимагають дострокових парламентських виборів

Декілька опозиційних партій підтримали вимоги активістів.

Сербські протестувальники тепер вимагають дострокових парламентських виборів
Фото: EPA/UPG

Студенти університетів Сербії, які місяцями очолювали вуличні мітинги проти уряду, тепер вимагають дострокових виборів, що є новим викликом домінуванню президента Александра Вучича.

Про це пише Bloomberg.

Неформальна організація без лідера, яка об'єднує активістів із кількох фінансованих державою університетів, закликала у дописі на соцплатформі на X до “негайного розпуску” парламенту. Декілька опозиційних партій підтримали вимоги активістів, хоча претендентів не назвали. Чергові вибори заплановано на 2027 рік.

Масові антиурядові мітинги розпочалися наприкінці минулого року після того, як обвал даху на залізничній станції забрав життя 16 людей, що викликало обурення та звинувачення в корупції та некомпетентності з боку влади. 

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Вучич спочатку пропонував дострокові вибори як вихід із кризи, але більшість протестувальників тоді відкинули це, заявивши, що умови сприяють керівній Прогресивній партії та її союзникам.

Протести переросли в рух проти більше ніж десятиліття правління Вучича, залучаючи десятки тисяч людей на щоденні вуличні мітинги по всій балканській країні. Вучич відхилив вимоги опозиції про перехідний, безпартійний уряд, який допоміг би забезпечити рівні умови для партійної агітації.

Водночас насильство, що повторюється, на мітингах призвело до відставки прем'єр-міністра Мілоша Вучевича в січні. Він залишився головою партії Прогресивістів і нещодавно заявив, що проведення позачергових виборів на тлі нинішньої напруженості буде “руйнівним для держави”.
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