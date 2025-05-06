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Шольц виконуватиме обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника

Також посади збережуть міністри. 

Шольц виконуватиме обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника
Федеральний канлцер Німеччини, член Соціал-демократичної партії Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Відповідно до німецької конституції, виконувати обов'язки канцлера буде Олаф Шольц – до моменту обрання свого наступника. На своїх посадах поки що залишатимуться і міністри, передає Spiegel

Нинішнє голосування за Фрідріха Мерца несподівано завершилося браком голосів. Наступну кандидатуру мають оголосили протягом 14 днів, і Мерц може претендувати на повторну участь. 

Нове голосування могли б провести сьогодні, але проти виступила ультраправа, проросійська AfD. Її представники тішаться через провал Мерца. Депутати цієї політсили вимагають перевиборів. 

Водночас, за даними Guardian, можливість повторного голосування сьогодні все ще на столі. Є й інші варіанти: завтра або  в п'ятницю. 

  • Мерц мав очолити коаліційний уряд Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократів. Учора його попередника, соціал-демократа Олафа Шольца урочисто провели з посади. Наостанок Шольц поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Фрідріх Мерц займає позицію сильної підтримки України. Він неодноразово сигналізував, що готовий посилити постачання озброєння, зокрема надати ракети Taurus, але за умови схвалення цього партнерами. 
  • Рівно пів року тому розвалився трипартійний коаліційний уряд Німеччини – після звільнення Шольцом міністра фінансів. У грудні уряду оголосили недовіру, після чого країна провела вибори. 
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