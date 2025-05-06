Шольц виконуватиме обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника

Відповідно до німецької конституції, виконувати обов'язки канцлера буде Олаф Шольц – до моменту обрання свого наступника. На своїх посадах поки що залишатимуться і міністри, передає Spiegel.

Нинішнє голосування за Фрідріха Мерца несподівано завершилося браком голосів. Наступну кандидатуру мають оголосили протягом 14 днів, і Мерц може претендувати на повторну участь.

Нове голосування могли б провести сьогодні, але проти виступила ультраправа, проросійська AfD. Її представники тішаться через провал Мерца. Депутати цієї політсили вимагають перевиборів.

Водночас, за даними Guardian, можливість повторного голосування сьогодні все ще на столі. Є й інші варіанти: завтра або в п'ятницю.