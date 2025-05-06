Німецькі депутати голосуватимуть сьогодні щодо затвердження Мерца на посаді канцлера

Якщо Мерц не отримає більшості, Бундестаг – нижня палата парламенту – матиме 14 днів, що визначитися з альтернативним кандидатом.

Сьогодні німецькі законодавці мають проголосувати щодо потенційного призначення лідера консерваторів Фрідріха Мерца 10-м канцлером країни з часів Другої світової війни, повідомляють Euronews.

Мерц прагне очолити країну після краху минулого року адміністрації канцлера Олафа Шольца, який йде у відставку.

Німеччина має найбільшу економіку на континенті та відіграє значну роль у дипломатії. Обов'язки Мерца включатимуть війну в Україні та врегулювання будь-яких наслідків торговельної політики президента США Дональда Трампа.

Лідеру Християнсько-демократичного союзу (ХДС) також доручать вирішувати внутрішні проблеми, такі як економічна стагнація.

Якщо Мерц не отримає більшості, Бундестаг – нижня палата парламенту – матиме 14 днів, щоб обрати альтернативного кандидата, який зможе отримати абсолютну більшість.

Пізніше стало відомо, що Мерц не зміг отримати достатньо голосів, щоб стати канцлером у першому голосуванні. За ньог проголосували 310 депутатів, а потрібно було 316.

У сесії оголосили перерву, щоб політичні групи могли проконсультуватися щодо наступних кроків.