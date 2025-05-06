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Литва виділить понад мільярд євро на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Гроші будуть виділені протягом 10 років.

Литва виділить понад мільярд євро на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю
Ілюстративне фото
Фото: LRT

Литва має намір виділити приблизно 1,1 млрд євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю протягом наступних 10 років.

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

“Найбільша частина коштів буде виділена на цю мету – понад 800 мільйонів євро, або три чверті всіх запланованих інвестицій, заплановано на придбання протитанкових мін та їх систем”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, Литва прискорить придбання інженерного обладнання. Також арсенал заходів протидії мобільності включає засоби радіоелектронної боротьби, системи боротьби з безпілотниками та посилену систему спостереження та раннього попередження.

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“Важливо зазначити, що велика увага під час впровадження контрмобільних заходів приділяється співпраці з місцевими органами влади. Ми повинні забезпечити не лише контрмобільність на кордоні, але й мати підготовлені в межах муніципалітетів фортифікаційні заходи та планові інженерні укріплення. Ми прислухаємося до потреб муніципалітетів та обговорюємо найкращі рішення. Було проведено оцінку потреби в інженерних заходах для муніципалітетів та визначено перелік заходів та їх необхідну кількість”, – зазначив заступник міністра оборони Литви Томаш Годляускас.

Також Литва, Латвія та Естонія реалізують проєкт Балтійської оборонної лінії, і зараз триває інтенсивна робота з визначення точок, де інженерні бар'єри країн повинні з'єднатися та забезпечити цілісність лінії оборони Балтійського регіону.

“Були заплановані та впроваджуються інші заходи щодо запобігання мобільності: поглиблення водовідвідних канав, формування деревних алей вздовж доріг та утримання існуючих лісових масивів до 20 кілометрів від кордону та навколо головних і регіональних доріг, укріплення бродів Німану на кордоні з Росією та інші можливості”, - додали в міноборони Литви.
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