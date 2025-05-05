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Європейське оборонне агентство очолить генерал Андре Денк

Призначення німецького генерал-майора - перший випадок в історії EDA, коли високопоставлений військовий посадовець керуватиме Агентством.

Європейське оборонне агентство очолить генерал Андре Денк
Андре Денк
Фото: Європейське оборонне агентство

У Європейському Союзі визначились з новим керівником Європейського оборонного агентства (EDA).

Про це повідомила голова євродипломатії Кая Каллас.

“Я рада призначити генерала Андре Денка головним виконавчим директором Європейського оборонного агентства”, - написала Кая Каллас.

Вона наголосила, що роль EDA у розвитку спільних військових можливостей та просуванні інновацій є важливішою, ніж будь-коли.

“Керівництво генерала Денка буде справжнім надбанням. Я з нетерпінням чекаю нашої спільної роботи”, - підсумувала Каллас.

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Пресслужба EDA повідомила, що мандат Андре Денка офіційно розпочнеться 16 травня 2025 року.

Також зазначається, що призначення німецького генерал-майора - перший випадок в історії EDA, коли високопоставлений військовий посадовець керуватиме Агентством.

Андре Денк обіймав посаду заступника головного виконавчого директора Європейського оборонного агентства з лютого 2023 року. Зокрема, він керував зусиллями EDA щодо спільних закупівель боєприпасів калібру 155 мм на підтримку України та/або для поповнення запасів держав-членів.

До приходу в EDA він був директором з логістики Військового штабу ЄС, а раніше був командувачем Об'єднаної школи логістики в Німеччині.

Окрім німецької, Андре Денк вільно володіє англійською, французькою, сербською та хорватською мовами.
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