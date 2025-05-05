Європейське оборонне агентство очолить генерал Андре Денк

У Європейському Союзі визначились з новим керівником Європейського оборонного агентства (EDA).
Про це повідомила голова євродипломатії Кая Каллас.
“Я рада призначити генерала Андре Денка головним виконавчим директором Європейського оборонного агентства”, - написала Кая Каллас.
Вона наголосила, що роль EDA у розвитку спільних військових можливостей та просуванні інновацій є важливішою, ніж будь-коли.
“Керівництво генерала Денка буде справжнім надбанням. Я з нетерпінням чекаю нашої спільної роботи”, - підсумувала Каллас.
Пресслужба EDA повідомила, що мандат Андре Денка офіційно розпочнеться 16 травня 2025 року.
Також зазначається, що призначення німецького генерал-майора - перший випадок в історії EDA, коли високопоставлений військовий посадовець керуватиме Агентством.
Андре Денк обіймав посаду заступника головного виконавчого директора Європейського оборонного агентства з лютого 2023 року. Зокрема, він керував зусиллями EDA щодо спільних закупівель боєприпасів калібру 155 мм на підтримку України та/або для поповнення запасів держав-членів.
До приходу в EDA він був директором з логістики Військового штабу ЄС, а раніше був командувачем Об'єднаної школи логістики в Німеччині.
Окрім німецької, Андре Денк вільно володіє англійською, французькою, сербською та хорватською мовами.