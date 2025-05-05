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Reuters: Греція не розглядає передачу Patriot для України

Афіни офіційно заперечили змогу постачання додаткових ЗРК Києву.

Reuters: Греція не розглядає передачу Patriot для України
Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на
Фото: US DoD

У Греції не розглядають можливості постачання для України ЗРК "Patriot".

Про це пише Reuters із заявою грецького урядовця щодо інформації про те, що західні союзники України ведуть переговори з Грецією та США з цього питання.

За даними військових аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю функціональних систем Patriot.

Анонімний співрозмовник напередодні повідомив, що США та Греція були серед потенційних постачальників додаткових систем Patriot. Пізніше Афіни виключили свою участь у цьому плані.

"Немає жодного питання про постачання Україні систем Patriot з Греції", – сказав грецький урядовець агентству Reuters.

Зазначається, що оборона є чутливим питанням для Греції через давні суперечки з Туреччиною.

Афіни, які раніше відправили в Україну ракети, бойові машини піхоти (БМП), фугасні боєприпаси і протитанкові ракети, минулого року уже заявляли, що не можуть надати Києву Patriot.

  • Раніше газета The NYT писала, що Вашингтон планує надіслати до України систему "Patriot", яка базується в Ізраїлі, після її модернізації. Також, ймовірно, союзники обговорювали "логістику Німеччини чи Греції" щодо надання ще однієї системи.
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