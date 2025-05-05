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В Іспанії через крадіжки мідних кабелів пасажири провели у потягах всю ніч

Дев'ять поїздів застрягли між станціями.

В Іспанії через крадіжки мідних кабелів пасажири провели у потягах всю ніч
Фото: EPA/UPG

Через крадіжки мідних кабелів в Іспанії пасажири залишилися заблокованими в поїздах на всю ніч, пише Reuters.

У неділю ввечері мідні злодії зупинили частину мережі швидкісних поїздів Іспанії, залишивши деяких пасажирів заблокованими в поїздах на ніч”, ‒ зазначає видання.

Дев'ять поїздів застрягли між станціями, багато пасажирів були змушені провести ніч у них, згідно з інтерв'ю державному мовнику TVE. Державний оператор залізничної інфраструктури Adif заявив, що його персонал працює над заміною вкрадених кабелів та відновленням обслуговування.

Високошвидкісна залізнична мережа швидко розширилася в Іспанії в рамках урядових зусиль щодо декарбонізації громадського транспорту. Мережа з'єднує майже всі великі міста країни, але вразлива до крадіжок кабелів, оскільки перетинає великі ділянки порожньої сільської місцевості.

Окрім того, тисячі людей застрягли на станціях, зокрема на станції Аточа в Мадриді. 

Злодії вкрали кабелі в чотирьох районах у радіусі 10 кілометрів. Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав це “серйозним актом саботажу”.

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Рух поїздів на постраждалих лініях був призупинений у неділю ввечері. Cьогодні зранку кілька поїздів вирушили з Мадрида до Толедо ‒ за 70 кілометрів на південь, рух до таких міст, як Севілья та Малага, що розташовані далі на півдні, все ще був призупинений.

Минулого тижня сотні пасажирів опинилися в заблокованих поїздах під час загальнонаціонального відключення електроенергії.
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