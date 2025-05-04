Мешканці громади біля SpaceX у Техасі проголосували за створення нового міста

Обрали і перших трьох посадовців нового міста, які є діючими або колишніми співробітниками SpaceX.

Мешканці громади, які проживають навколо штаб-квартири та майданчика для запуску SpaceX у Техасі, проголосували за створення нового міста під назвою Starbase.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що підтримали таке рішення 212 людей, а шестеро висловилися проти цього. Також ці люди обрали і перших трьох посадовців нового міста, які є діючими або колишніми співробітниками SpaceX.

Площа новоствореної громади становить 1,45 квадратних миль. На цій території розташований великий виробничий об’єкт компанії Ілона Маска, що спеціалізується на розробці ракети Starship. Майже усі жителі громади — це працівники SpaceX або члени їхніх родин.

Отримання статусу міста не надає компанії необмежених повноважень, але нова міська адміністрація контролюватиме питання зонування, будівництва та інші аспекти місцевого врядування.

Протягом останніх семи років SpaceX змінувала вигляд колишньої громади Бока-Чіка, яку раніше називали "районом для пенсіонерів". Компанія перетворила це місце на центр виробництва для реалізації програми запусків ракети Starship, яка має стати основою для створення людської колонії на Марсі.

За даними компанії, у цьому районі наразі проживає приблизно 260 її працівників, а разом з членами їхніх родин загальна кількість населення становить близько 500 людей. Ще 3100 співробітників добираються роботу з сусіднього міста Браунсвілл та інших населених пунктів.

У SpaceX кажуть, що компанія не змогла забезпечити житло для сотень працівників, які хочуть жити поблизу її штаб-квартири.

Зазначається, що нове місто місцями виглядає як знімальний майданчик науково-фантастичного фільму, у ньому звели масивну бронзову скульптуру Маска.