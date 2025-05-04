Сі Цзиньпін підтвердив участь у параді у Москві 9 травня

Китайський лідер Сі Цзиньпін підтвердив відвідини Москви 9 травня на запрошення Володимира Путіна.
Про це повідомили у китайському МЗС.
Політик перебуватиме у Росії з 7 до 10 травня.
“На запрошення Президента Російської Федерації Володимира Путіна Голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві”, ‒ йдеться у пресрелізі.
- 9 травня Москва влаштовує парад з нагоди Дня перемоги в Другій світовій війні. Лідери деяких країн, підтвердили участь, попри війну росіян проти українців. Ще 28 квітня Росія оголосила, що встановлює режим припинення вогню з 8 по 11 число – на три доби.
- Україна відповіла, що перемир'я на три доби сенсу немає, і вогонь треба припиняти щонайменше на 30 днів. Зеленський наголошував, що у 30 днів потрібно працювати над подальшими кроками для завершення війни.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути відповідальною за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.