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Сі Цзиньпін підтвердив участь у параді у Москві 9 травня

Політик перебуватиме у Росії з 7 до 10 травня.

Сі Цзиньпін підтвердив участь у параді у Москві 9 травня
Президент РФ Путін відвідує Пекін, 16 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Китайський лідер Сі Цзиньпін підтвердив відвідини Москви 9 травня на запрошення Володимира Путіна.

Про це повідомили у китайському МЗС.

Політик перебуватиме у Росії з 7 до 10 травня.

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“На запрошення Президента Російської Федерації Володимира Путіна Голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві”, ‒ йдеться у пресрелізі.

  • 9 травня Москва влаштовує парад з нагоди Дня перемоги в Другій світовій війні. Лідери деяких країн, підтвердили участь, попри війну росіян проти українців. Ще 28 квітня Росія оголосила, що встановлює режим припинення вогню з 8 по 11 число – на три доби.
  • Україна відповіла, що перемир'я на три доби сенсу немає, і вогонь треба припиняти щонайменше на 30 днів. Зеленський наголошував, що у 30 днів потрібно працювати над подальшими кроками для завершення війни.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути відповідальною за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.
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