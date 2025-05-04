Сі Цзиньпін підтвердив участь у параді у Москві 9 травня

Політик перебуватиме у Росії з 7 до 10 травня.

Китайський лідер Сі Цзиньпін підтвердив відвідини Москви 9 травня на запрошення Володимира Путіна.

Про це повідомили у китайському МЗС.

Політик перебуватиме у Росії з 7 до 10 травня.

“На запрошення Президента Російської Федерації Володимира Путіна Голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві”, ‒ йдеться у пресрелізі.

