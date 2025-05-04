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Головний лідер опозиції Туреччини зазнав нападу на тлі політичного загострення

Озгюр Озель отримав ляпаса після того, як взяв участь у похороні прокурдського політика в Стамбулі в неділю.

Головний лідер опозиції Туреччини зазнав нападу на тлі політичного загострення
Лідер Народно-республіканської партії Туреччини Озгюр Озель
Фото: EPA/UPG

Головний лідер опозиції Туреччини, лідер Народно-республіканської партії Озгюр Озель отримав ляпаса після того, як взяв участь у похороні прокурдського політика в Стамбулі в неділю, пише Bloomberg.

На відео, опублікованому в Інтернеті, видно, як 50-річний Озель здригається після сильного удару відкритою долонею в лоб, потім охоронці забрали його у безпечне місце.  Нападника ‒ чоловіка з сивим волоссям, одягненого в джинси та шкіряну куртку ‒ пізніше затримали.

Мотив нападу залишається незрозумілим. Озель звинуватив президента Реджепа Таїпа Ердогана в ув’язненні мера Стамбула Екрема Імамоглу, щоб усунути майбутнього кандидата в президенти. 

“Озеля вдарили після того, як він був присутній на похороні прокурдської законодавиці Сіррі Сурейї Ондер, яка відігравала ключову роль у мирному процесі, спрямованому на припинення війни між сепаратистськими курдськими бойовиками”, ‒ зазначає видання.

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Підтримка Республіканської народної партії зростає з березня, коли Імамоглу було ув'язнено за звинуваченням у корупції. Цей інцидент змусив критиків поставити під сумнів стан верховенства права в країні та спричинив падіння вартості турецьких активів.

Ердоган також прагне знизити напруженість у відносинах з Вашингтоном, зокрема підтримку США сирійських курдських сил та придбання Туреччиною російських систем ППО, намагаючись уникнути конфронтації з Ізраїлем через Сирію.

Ізраїль висловив стурбованість планами Туреччини будувати військові бази в Сирії, тоді як Анкара розглядає ізраїльські авіаудари в Сирії як загрозу своїм зусиллям щодо стабілізації свого спустошеного війною сусіда.
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