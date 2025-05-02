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Поліція затримала сотні людей на першотравневих протестах у Стамбулі

Влада заблокувала доступ до центральної площі міста.

Поліція затримала сотні людей на першотравневих протестах у Стамбулі
Арешт мітингувальника у Стамбулі
Фото: EPA/UPG

У Стамбулі 1 травня правоохоронці прозвітували про затримання 382 людей, які брали участь у "несанкціонованих мітингах".

Як пише BBC, традиційно на міжнародний день праці у найбільшому місті Туреччини відбувалися марші робітників та профспілок. Проте цьогоріч влада на тлі березневих протестів після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу фактично заборонила проведення будь-яких масових акцій.

Особливо пильно стежили за дотриманням режиму тиші на центральній площі Таксім, на якій мітинги заборонені ще з 2013 року. Близько сотні людей, як заявили у поліції, намагалися туди прорватися, але були заарештовані. На випадок сутичок та непокори біля площі чергувала бригада водомету.
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