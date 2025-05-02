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Експрезидента Бразилії посадили під домашній арешт

Політик намагався оскаржити судовий вирок про 9 років ув'язнення.

Експрезидента Бразилії посадили під домашній арешт
Фернанду Коллор-ді-Мелу
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Фернанду Коллор-ді-Мелу за рішенням Верховного суду країни має перебувати під домашнім арештом з носінням електронного браслету, поки буде організовано його ув'язнення на термін майже 9 років.

Як пише Reuters, політик з 2023 року намагався оскаржити зобов'язання сісти у тюрму, проте 25 квітня після провалу всіх апеляцій був заарештований поліцією. 

Коллора-ді-Мелу звинувачують у корупції та відмиванні грошей. У 1990 році він став першим за десятиліття військової диктатури демократично обраним президентом Бразилії. Але зі своєї каденції провів на посаді лише два роки, після чого Конгрес республіки оголосив йому імпічмент. Тридцять років потому ексглаву держави визнали винним у судовому порядку.
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