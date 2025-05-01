Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца

Президент США Дональд Трамп повідомив про зміну свого радника з нацбезпеки.
У повідомленні Дональд Трамп прямо не оголосив, що Майкл Волц йде з посади радника президента США з нацбезпеки, водночас анонсував його номінування на посаду посла при ООН.
Президент США подякував Волцу за роботу у Конгресі та на посаді свого радника, і наголосив, що той "ставив інтереси нашої країни на перше місце".
Також Трамп повідомив, що виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки буде державний секретар Марко Рубіо. При цьому він продовжить керувати Державним департаментом.
- У березні Волц опинився під тиском після того, як помилково додав редактора видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в Signal, де обговорювали плани американських ударів по цілях у Ємені.
- Міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечили витік секретних даних. Водночас Волц визнав достовірність інформації в приватному порядку. Тоді в Білому домі обговорювали можливу відставку радника, однак Трамп не вимагав її. Публічно президент назвав Волца «хорошою людиною, яка винесла урок».
- Про скандал, пов'язаний з витоком важливої військової інформації США через чат у Signal, детальніше читайте у матеріалі LB.ua.