Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца

Він може стати послом США при ООН.

Президент США Дональд Трамп повідомив про зміну свого радника з нацбезпеки.

У повідомленні Дональд Трамп прямо не оголосив, що Майкл Волц йде з посади радника президента США з нацбезпеки, водночас анонсував його номінування на посаду посла при ООН.

Президент США подякував Волцу за роботу у Конгресі та на посаді свого радника, і наголосив, що той "ставив інтереси нашої країни на перше місце".

Також Трамп повідомив, що виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки буде державний секретар Марко Рубіо. При цьому він продовжить керувати Державним департаментом.

Фото: Скріншот Дональд Трамп повідомив про відставку Волца