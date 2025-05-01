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Cпостерігачі повідомляють про понад 70 загиблих у Сирії за два дні міжконфесійних сутичок

Серед загиблих у передмістях Джарамана та Сахная Дамаска були 30 співробітників сил безпеки і 15 бійців з числа релігійної спільноти Друзи.

Cпостерігачі повідомляють про понад 70 загиблих у Сирії за два дні міжконфесійних сутичок
Фото: EPA/UPG

Протягом двох днів міжконфесійного насильства в районі Дамаска та на півдні Сирії загинуло щонайменше 73 людини, зокрема одна цивільна особа. Про це пише France24 з посиланням на дані Сирійської обсерваторії з прав людини, яка займається спостереженням за ходом війни.

Британський моніторинговий орган, який спирається на мережу джерел у Сирії, повідомив, що серед загиблих у передмістях Джарамана та Сахная Дамаска були 30 співробітників сил безпеки, 15 бійців з числа релігійної спільноти Друзи та одна цивільна особа.

За даними рятувальників та джерел у сфері безпеки, насильство було спричинене голосовим записом, який приписують друзському чоловікові, що нібито проклинав пророка Мухаммеда, і який поширювався в соціальних мережах, і який, за словами лідерів спільноти, був сфабрикований.

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Духовний лідер сирійських друзів шейх Хікмат аль-Хіджрі назвав насильство “геноцидною кампанією” проти свого народу. У своїй заяві Хіджрі закликав до негайного втручання “міжнародних сил для підтримки миру та запобігання продовженню цих злочинів”.

Вчора в Джарамані та Сахнаї було досягнуто угоди про перемир'я після зустрічей між представниками друзів та урядовцями. Сирійська влада оголосила про розгортання своїх сил у Сахнаї для гарантування безпеки, звинувативши “угруповання злочинців” у підбурюванні до зіткнень.
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