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США провели переговори із Індією та Пакистаном і закликали до співпраці

Американський держсекретар провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану.

США провели переговори із Індією та Пакистаном і закликали до співпраці
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану.

Як пише пресслужба Держдепартаменту, американський політик закликав Індію та Пакистан до співпраці для деескалації напруженості після стрілялини в Кашмірі, після якої загинули 26 мирних жителів.

Після телефонної розмови із Рубіо міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар написав пост у сомережі X, у якому закликав притягнути до відповідальності винних за напад. 

"Обговорив теракт у Пахалгамі з Марком Рубіо. Винуватців, прихильників та планувальників (нападу-ред.) необхідно притягнути до відповідальності", – зазначив він.

А Рубіо висловив співчуття та підтвердив підтримку Вашингтоном боротьби Індії з тероризмом. 

Також американський дипломат обговорив із прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шехбазом Шаріфом "необхідність засудження" терористичного нападу, скоєного 22 квітня в Пахалгамі. 

"Обидва лідери підтвердили свою незмінну відданість справі притягнення терористів до відповідальності за їхні жахливі акти насильства", – йдеться у повідомленні пресслужби. 

Державний секретар закликав пакистанських посадовців до співпраці у розслідуванні нападу та "для деескалації напруженості, відновлення прямого зв'язку та підтримки миру та безпеки у Південній Азії". 

  • У Пакистані кажуть, що найближчим часом відбудеться військова атака з боку Індії.
  • У вівторок прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "операційну свободу" для визначення "способу, цілей та часу" відповіді на те, що уряд вважає терористичним нападом. 
  • Індія випустила повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.
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