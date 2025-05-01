США провели переговори із Індією та Пакистаном і закликали до співпраці

Американський держсекретар провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану.

Державний секретар США Марко Рубіо провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану.

Як пише пресслужба Держдепартаменту, американський політик закликав Індію та Пакистан до співпраці для деескалації напруженості після стрілялини в Кашмірі, після якої загинули 26 мирних жителів.

Після телефонної розмови із Рубіо міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар написав пост у сомережі X, у якому закликав притягнути до відповідальності винних за напад.

"Обговорив теракт у Пахалгамі з Марком Рубіо. Винуватців, прихильників та планувальників (нападу-ред.) необхідно притягнути до відповідальності", – зазначив він.

Discussed the Pahalgam terrorist attack with US @SecRubio yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 1, 2025

А Рубіо висловив співчуття та підтвердив підтримку Вашингтоном боротьби Індії з тероризмом.

Також американський дипломат обговорив із прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шехбазом Шаріфом "необхідність засудження" терористичного нападу, скоєного 22 квітня в Пахалгамі.

"Обидва лідери підтвердили свою незмінну відданість справі притягнення терористів до відповідальності за їхні жахливі акти насильства", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Державний секретар закликав пакистанських посадовців до співпраці у розслідуванні нападу та "для деескалації напруженості, відновлення прямого зв'язку та підтримки миру та безпеки у Південній Азії".