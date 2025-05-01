У Польщі з річки Буг витягнули тіла п'яти загиблих. Припускають, що це – нелегальні мігранти

У Польщі з річки Буг витягнули тіла п'ятьох людей. Імовірно, це – нелегальні мігранти, які намагалися потрапити у країну із Білорусі.

Про це пише RMF24.

Тіла виявили із 5 по 18 квітня. Як розповіли прикордонники, перше тіло знайшли 5 квітня, а ще два – 15 квітня. У Страсну п’ятницю, тобто 18 квітня, патруль виявив тіла ще двох людей у річці Буг на польському боці кордону.

Окружна прокуратура в Білій Підлясці очікує на висновки експертів кафедри судової медицини Люблінського медичного університету.

Наразі справу розглядають як ненавмисне вбивство. Слідчі встановлюють особи загиблих та причини смерті. Правоохоронці не виключають, що це тіла людей, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі. Цього року вже було 300 таких спроб, а за весь минулий рік – приблизно 530.

Прикордонники кажуть, що Буг – небезпечна річка, але її незаконно перетинають уплав та за допомогою понтонних човнів.

На польсько-білоруському кордоні у Люблінському воєводстві наразі триває будівництво електронного шлагбаума, яке планується завершити у другому кварталі цього року. Він включатиме, серед іншого близько 4,5 тисячі камер денного та нічного спостереження та тепловізійні камери, а також спеціальні датчики, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів.