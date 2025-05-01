Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України

Цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро.

Люксембург надасть 10 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідний меморандум підписали із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.

"Ці кошти зможемо використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки", – зазначив глава українського уряду і додав, що на зустрічі з віцепрем’єр-міністром Беттелем та міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес говорили про розвиток двосторонніх відносин та реалізацію спільних проєктів, також про розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості країн та потреби України на полі бою. Шмигаль сказав, що цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро.

"Наголосив на важливості посилення санкцій проти росії, адже це дієвий механізм тиску на агресора. Дякуємо Люксембургу за підтримку санкційних пакетів. росія має заплатити за руйнування, тож ми закликаємо партнерів напрацювати правовий механізм, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи й спрямувати їх на відбудову України", – зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що Україна високо цінує реалізацію проєктів з відбудови люксембурзьким агентством розвитку LuxDev, зокрема активну участь у відбудові Кривого Рогу.

"Розраховуємо на подальшу підтримку LuxDev, зокрема й у сфері гуманітарного розмінування", – наголосив Шмигаль.