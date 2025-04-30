FT: ЄС готує «план Б» щодо санкцій проти Росії у разі відмови США від підтримки України

Європейський Союз розробляє резервний план для збереження економічного тиску на Росію, якщо адміністрація Дональда Трампа відмовиться від посередництва в переговорах щодо України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, передає Financial Times.

«Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують, чи не варто їм вийти з України й не намагатися укласти угоду з росіянами», — сказала Каллас. Вона додала, що в Брюсселі «ведуться перемовини з Вашингтоном і іншими міжнародними партнерами, щоб зберегти режим західних санкцій».

FT зазначає, що пропозиції США щодо економічного зближення з Москвою посилили побоювання в Європі. Деякі держави-члени почали обговорювати можливість зняття санкцій у разі, якщо США змінять курс і дозволять своїм компаніям відновити співпрацю з Росією.

У липні прдовження санкцій вимагатиме одностайного голосування країн ЄС, однак Угорщина вже погрожує застосувати вето. На цей випадок, за словами Каллас, в ЄС «існує план Б», хоча Брюссель продовжує працювати над збереженням єдності.

«Очевидно, що подібні дискусії ведуться в деяких державах-членах... Але це помилкова надія. Росія витрачає понад 9% ВВП на армію, і вона захоче її знову використати», — заявила глава євродипломатії.

Каллас наголосила, що жодна країна ЄС не підтримає можливе визнання Криму частиною Росії. «Крим — це Україна», — заявила дипломатка.

Каллас також сказала, що Європа могла б надати фінансову допомогу Україні у разі виведення військ США, але визнала, що «з точки зору військової підтримки, звичайно, буде складніше заповнити прогалину, якщо американці підуть».

Глава євродипломатії додала, що Брюссель та інші європейські столиці зосереджені на «продовженні роботи з американцями та спробах переконати їх, що результат цієї війни також у їхніх інтересах, що Росія насправді не отримує всього, чого хоче».