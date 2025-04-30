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Єврокомісія інвестує €910 млн у розвиток оборонної промисловості ЄС. Згадали і про Україну

Уперше до проєктів EDF можуть долучатися й українські компанії.

Єврокомісія інвестує €910 млн у розвиток оборонної промисловості ЄС. Згадали і про Україну
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Європейська комісія оголосила про інвестиції у розмірі €910 млн у межах Європейського оборонного фонду (EDF) 2024 року для розвитку інноваційної оборонної промисловості в Європі. 

Про це йдеться в на сайті Комісії.

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Уперше до проєктів EDF можуть долучатися й українські компанії. Це стало можливим завдяки роботі Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, що сприяє тіснішій інтеграції України до європейської оборонної індустрії.

"Ці інвестиції мають на меті усунути ключові прогалини у спроможностях — зокрема у мобільності сил і захисті від дронів — шляхом інновацій і співпраці між наукою та промисловістю ЄС", — заявили в Єврокомісії.

Серед відібраних проєктів — український Small UAS зі створення безпілотних систем з використанням штучного інтелекту, а також ініціативи з розробки нового покоління європейських гелікоптерів (ENGRTII) та автономної системи тралення мін (EUROSWEEP).

€45 млн з бюджету 2024 року спрямують на розвиток проривних технологій. Один з проєктів — METASTEALTH — працює над створенням нових матеріалів для стелс-систем.

Європейський оборонний фонд також уперше долучився до ініціативи STEP щодо стратегічних технологій. 15 проєктів, що відповідають критеріям якості, отримали STEP Seal — маркер для залучення додаткового фінансування.

До кінця року Єврокомісія планує укласти грантові угоди з усіма обраними консорціумами.

Що відомо про Європейський оборонний фонд (EDF)

  • EDF є ключовим інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок у Європі. 
  • Спираючись на зусилля держав-членів, він сприяє співпраці між компаніями будь-якого розміру та дослідницькими суб’єктами по всьому ЄС та Норвегії (як асоційованій країні). 
  • EDF підтримує спільні оборонні проекти протягом усього циклу досліджень і розробок, зосереджуючись на проектах, результатом яких є найсучасніші та сумісні оборонні технології та обладнання. 
  • EDF має бюджет розміром майже 8 мільярдів євро на період 2021-2027 р.. З цих коштів третина призначена для спільних оборонних досліджень для подолання нових і майбутніх загроз безпеці, а решта — для співфінансування проектів розвитку спільних можливостей. 
  • Від 4% до 8% бюджету EDF виділяється на розробку або дослідження проривних технологій,  які можуть створити кардинальні інновації в оборонному секторі. Схваливши у березні 2024 року річну робочу програму Комісія взяла на себе зобов’язання інвестувати понад 4 мільярди євро з бюджету EDF у спільні оборонні дослідження та розробки.
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