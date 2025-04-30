Єврокомісія інвестує €910 млн у розвиток оборонної промисловості ЄС. Згадали і про Україну

Уперше до проєктів EDF можуть долучатися й українські компанії.

Європейська комісія оголосила про інвестиції у розмірі €910 млн у межах Європейського оборонного фонду (EDF) 2024 року для розвитку інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Про це йдеться в на сайті Комісії.

Уперше до проєктів EDF можуть долучатися й українські компанії. Це стало можливим завдяки роботі Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, що сприяє тіснішій інтеграції України до європейської оборонної індустрії.

"Ці інвестиції мають на меті усунути ключові прогалини у спроможностях — зокрема у мобільності сил і захисті від дронів — шляхом інновацій і співпраці між наукою та промисловістю ЄС", — заявили в Єврокомісії.

Серед відібраних проєктів — український Small UAS зі створення безпілотних систем з використанням штучного інтелекту, а також ініціативи з розробки нового покоління європейських гелікоптерів (ENGRTII) та автономної системи тралення мін (EUROSWEEP).

€45 млн з бюджету 2024 року спрямують на розвиток проривних технологій. Один з проєктів — METASTEALTH — працює над створенням нових матеріалів для стелс-систем.

Європейський оборонний фонд також уперше долучився до ініціативи STEP щодо стратегічних технологій. 15 проєктів, що відповідають критеріям якості, отримали STEP Seal — маркер для залучення додаткового фінансування.

До кінця року Єврокомісія планує укласти грантові угоди з усіма обраними консорціумами.

Що відомо про Європейський оборонний фонд (EDF)