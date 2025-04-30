Трамп вірить, що завдяки йому Росія відмовилася від ідеї захоплення всієї України

Американський президент упевнений у бажанні Владіміра Путіна закінчити війну, хоча не виключає, що він морочить йому голову.

Президент США Дональд Трамп не виключає, що російський президент морочить йому голову, але вірить у те, що той справді хоче припинити війну. Коментуючи в інтерв'ю ABC власний допис, в якому він сказав, що нещодавні російські удари по цивільних і містах змушують його думати, що Путін, "можливо, не хоче припиняти війну, а просто дурить мене", американський президент сказав, що це цілком можливо.

Трамп додав, що Путін може трохи подурити його. Але вважає, що російський президент хотів би зупинити війну.

На запитання про те, чи він у це вірить, Трамп відповів, що "якби не він", то Путін хотів би захопити всю країну.

"Я завжди відчував… тому, коли я пішов, не було навіть жодного шансу, що це станеться. Коли втрутився Байден, я не скажу, чи правильно він це зробив, але, очевидно, це було недобре, бо почалася війна", – сказав Трамп.

Він укотре звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що Росія здійснила напад на українців.

"Я думаю, Путін хотів усю Україну. Думаю, якби я не виграв вибори, він би й отримав всю Україну", – заявив він.

Згодом додав: "І завдяки мені, я справді вірю, що він готовий припинити бої".