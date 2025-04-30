Samsung попереджає, що тарифи США вплинуть на продажі чипів та смартфонів

Найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті та смартфонів представив песимістичний прогноз на рік.

Компанія Samsung Electronics попередила, що тарифи США вплинуть на попит на її продукцію ‒ найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті та смартфонів представив песимістичний прогноз на рік.

Про це пише Financial Times.

Південнокорейська компанія заявила, що “все більші політичні ризики” посилять невизначеність для її бізнесу з виробництва мікросхем, тоді як тарифи підвищать ціни на компоненти для смартфонів і спричинять зниження продажів мобільних пристроїв.

“Поточна невизначеність навколо тарифної політики США продовжує створювати потенційний ризик уповільнення попиту”, ‒ сказав фінансовий директор Пак Сун Чхоль під час телефонної конференції з питань прибутків у середу.

“Ми вважаємо, що зміни в тарифній політиці у великих економіках, а також посилення експортного контролю проти штучного інтелекту вже посилюють невизначеність щодо очікуваного попиту у другій половині року”, ‒ додав він.

За інформацією Samsung, пауза Дональда Трампа у запровадженні “взаємних тарифів” спонукала деяких клієнтів збільшити свої замовлення, але компанія попередила, що попередній продаж може мати “деякий негативний вплив” на попит у другій половині року.

Попередження пролунало після того, як підрозділ чіпів Samsung повідомив про приблизно 40% падіння операційного прибутку за перший квартал, оскільки продажі його високошвидкісних чіпів пам'яті, що використовуються в апаратному забезпеченні штучного інтелекту, постраждали від посилення експортного контролю США щодо Китаю.

Аналітики оцінюють, що Samsung генерує близько третини своїх продажів HBM у Китаї. Вплив експортного контролю переважив збільшення замовлень від китайських клієнтів, які запасаються чіпами пам'яті перед запровадженням мит США.

Більшість напівпровідників були звільнені від “взаємних тарифів” Трампа, але президент заявив, що планує запровадити мита на чіпи “дуже скоро”. США також посилили обмеження на продаж виробників чіпів Китаю після проривів китайського стартапу Deepseek у сфері штучного інтелекту цього року.