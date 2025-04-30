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Колишній прем'єр Британії розкритикував план досягнення вуглецевої нейтральності

На думку екслідера лейбористів, він "приречений на провал".

Колишній прем'єр Британії розкритикував план досягнення вуглецевої нейтральності
Тоні Блер
Фото: ЕРА/UPG

Шотландець сер Тоні Блер, який очолював уряд Великої Британії з 1997 до 2007 року, публічно закликав до переосмислення державних ініціатив щодо досягнення так званої "вуглецевої нейтральності" до 2050 року.

Як пише BBC, колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства заявив, що нинішня влада "змушує людей відмовитися від звичного їм способу життя та вдатися до фінансових втрат заради мінімального впливу на рівень викидів в атмосферу". 

Блер переконаний, що план скорочення використання викопного палива та переходу на альтернативну енергію "приречений провалитися", бо громадськість більше не вірить у кліматичну політику. Люди не побачили обіцяного "зеленими" економічного зростання та появи нових робочих місць, а на тлі глобальної нестабільності та наслідків пандемії коронавірусу ситуація загострилася.

Попри те, що Блер є однопартійцем нинішньої влади лейбористів, в уряді Кіра Стармера заявили, що не збираються відмовлятися від курсу на вуглецеву нейтральність до 2050 року. 

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