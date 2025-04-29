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Білий дім розкритикував «ворожий та політичний акт» Amazon

Дональд Трамп особисто зателефонував власнику компанії Джеффу Безосу 

Білий дім розкритикував «ворожий та політичний акт» Amazon
Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина
Фото: EPA/UPG

Компанія Amazon відмовилася від запланованої демонстрації впливу митних зборів на ціну товару після розмови президента США Дональда Трампа з власником Amazon Джеффом Безосом та заяви Білого дому про те, що такий крок буде «ворожим та політичним актом».

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Світовий гігант онлайн торгівлі заявив, що розглядав можливість відображення впливу митних зборів цін на своєму маркетплейсі Haul, але ця ідея «ніколи не була схвалена і не буде реалізована». Компанія також заявила, що не розглядала таку ідею щодо основного сайту Amazon. 

Amazon оприлюднив свою заяву після телефонного дзвінка Трампа Безосу, в якому президент США висловив занепокоєння можливим кроком, а заява прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт призвела до падіння акцій компанії на ранкових торгах.

«Це ворожий та політичний акт з боку Amazon, – сказала Лівітт. – Чому Amazon не зробив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років?»

Amazon запустив Haul наприкінці минулого року у відповідь на конкуренцію з боку китайських маркетплейсів. Сервіс продає одяг, товари для дому та аксесуари за цінами, які часто становлять менше 10 доларів. Товари Haul постачаються безпосередньо з китайських складів, щоб скористатися звільненням від мит, відомим як правило de minimis, лазівкою, яку Білий дім закриє з 2 травня. 

Нагадаємо, власник Amazon Джефф Безос встановив тісні стосунки з Дональдом Трампом, якого він колись критикував як «загрозу демократії». Amazon пожертвував 1 мільйон доларів фонду інавгурації Трампа та заплатив 40 мільйонів доларів за документальний фільм про Меланію Трамп. Безос також заборонив редакції The Washington Post підтримувати котрогось з кандидатів на виборах президента США. 

Тим часом, компанія UPS заявила, що цього року скоротить 20 000 робочих місць, оскільки логістична група прагне скоротити витрати та підготуватися до скорочення вдвічі обсягу посилок від Amazon, повідомляє Financial Times

Скорочення робочих місць стосуватимуться працівників, відповідальних за доставку посилок клієнтам та підтримку транспортних і логістичних послуг компанії, і відбулося після того, як минулого року група скоротила близько 14 000 робочих місць, переважно на керівних посадах.

На Amazon припадало 12% від 91 млрд доларів доходу UPS у 2024 році, переважно в сегменті внутрішніх посилок групи в США. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що високі мита на товари з Китаю “суттєво знизяться, але не будуть нульовими”.

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