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Іспанський суд розслідує масове відключення електроенергії як можливу кібератаку

Попри рішення суду, уряд Іспанії не підтверджує версію теракту. 

Іспанський суд розслідує масове відключення електроенергії як можливу кібератаку
Блекаут у Барселоні, Іспанія
Фото: EPA/UPG

Національний суд Іспанії розпочав розслідування масштабного відключення електроенергії, що сталося 28 квітня на всьому Піренейському півострові, передає El Pais

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Суддя допускає, що інцидент міг бути актом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури. У своїй ухвалі він зазначив, що причина аварії залишається невідомою, але наголосив на необхідності з’ясування, чи йдеться про терористичний злочин. 

Суд зобов’язав енергетичного оператора Red Eléctrica, Національний криптологічний центр і Департамент розвідки Національної поліції надати звіти про причини аварії у десятиденний термін.

Попри рішення суду, уряд Іспанії не підтверджує версію теракту. Глава кабміну Педро Санчес заявив, що слідство триває, а поки немає переконливих доказів про навмисний характер інциденту. Він пообіцяв прозоре розслідування, реформи у сфері безпеки інфраструктури та відповідальність приватних операторів.

«Потрібен час для точного аналізу. Ми зробимо все, щоб таке не повторилося», — наголосив Санчес.

Компанія Red Eléctrica вже виключила ймовірність кібератаки, людської помилки або погодного впливу. Попередньо мова йде про збій у генерації — ймовірно, в сонячному секторі.

Уряд оголосив надзвичайний стан у восьми регіонах, які його запросили. Постачання електроенергії майже повністю відновлене, однак проблеми із залізничним транспортом зберігаються.

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