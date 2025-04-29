Іспанський суд розслідує масове відключення електроенергії як можливу кібератаку

Національний суд Іспанії розпочав розслідування масштабного відключення електроенергії, що сталося 28 квітня на всьому Піренейському півострові, передає El Pais.

Суддя допускає, що інцидент міг бути актом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури. У своїй ухвалі він зазначив, що причина аварії залишається невідомою, але наголосив на необхідності з’ясування, чи йдеться про терористичний злочин.

Суд зобов’язав енергетичного оператора Red Eléctrica, Національний криптологічний центр і Департамент розвідки Національної поліції надати звіти про причини аварії у десятиденний термін.

Попри рішення суду, уряд Іспанії не підтверджує версію теракту. Глава кабміну Педро Санчес заявив, що слідство триває, а поки немає переконливих доказів про навмисний характер інциденту. Він пообіцяв прозоре розслідування, реформи у сфері безпеки інфраструктури та відповідальність приватних операторів.

«Потрібен час для точного аналізу. Ми зробимо все, щоб таке не повторилося», — наголосив Санчес.

Компанія Red Eléctrica вже виключила ймовірність кібератаки, людської помилки або погодного впливу. Попередньо мова йде про збій у генерації — ймовірно, в сонячному секторі.

Уряд оголосив надзвичайний стан у восьми регіонах, які його запросили. Постачання електроенергії майже повністю відновлене, однак проблеми із залізничним транспортом зберігаються.