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Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі через безпекову ситуацію

Поки що невідомо, доки буде діяти заборона.

Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі через безпекову ситуацію
Закритий сад Бадамварі у Кашмірі
Фото: EPA/UPG

Індія вирішила закрити 48 із 87 туристичних місць у провінції Кашмір та посилити заходи безпеки у інших туристичних локаціях.

Про це пише агенція Reuters.

Згідно з урядовим розпорядженням, з яким ознайомилася агенція, локації закривають для відвідування із вівторка, щоб посилити безпеку після нападу на відпочивальників минулого тижня. 

Поки що невідомо, доки буде діяти заборона.

Кашмір розташований у Гімалаях. Регіон став туристичним центром Індії. 

  • Заборону на відвідування локацій видали після стрілянини, яка сталася в містечку Пахалгам в Гімалаях. Його часто називають "індійською Швейцарією". Унаслідок нападу загинули 26 людей. 
  • Індія заявила, що двоє із трьох нападників були пакистанцями. Пакистан заперечує будь-яку причетність до цього і закликав до нейтрального розслідування. 
  • Делі та Ісламабад вжили низку заходів один проти одного після нападу в Кашмірі. Індія призупинила дію Договору про води Інду – важливої угоди про спільне використання річки. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.
  • Також почастішали обстріли вздовж 740-кілометрового фактичного кордону, що розділяє індійську та пакистанську частини Кашміру.
  • Індія, де більшість населення складають індуїсти, звинувачує Ісламський Пакистан у фінансуванні та заохоченні бойових дій у Кашмірі- регіоні, на який обидві країни претендують повністю, але частково керують. 
  • Гімалайський регіон був розділений після незалежності Індії від Великобританії, поділу та створення Пакистану в 1947 році. Кашмір залишається однією з найбільш мілітаризованих зон світу, у регіоні дислоковано близько 500 000 індійських військових.
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