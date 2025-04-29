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Прем'єр Канади після перемоги на виборах: Америка хоче нашу землю і ресурси, і це не безпідставні погрози

Штати не отримають Канаду до свого складу, запевнив він.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги його Лейбористської партії на виборах до нижньої палати парламенту сказав, що американський президент Дональд Трамп намагається зламати його країну, аби заволодіти нею, повідомляє The Guardian. 

В одному з перших звернень до громадян Карні заявив, що Канаді потрібні великі зміни, керовані її головними цінностями: смиренням, амбіційністю та єдністю. Він пообіцяв працювати з усіма канадцями над розвитком країни та її захистом.

"Америка хочу нашу землю, наші ресурси, нашу воду. Це не необґрунтовні погрози. Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла нами заволодіти. Цього не буде", – сказав він. 

Ліберальна партія, судячи з прогнозів, отримає більше місць у парламенті, що складається з 343 депутатів, ніж її суперниця – Консервативна партія. Але неясно, чи вистачить їй голосів для формування більшості (на це потрібно 172 місця). Окрім лібералів і консерваторів, до парламенту пройде "Квебекський блок", що виступає за незалежність Квебека. 

60-річний Марк Карні – колишній керівник Goldman Sachs і голова двох центральних банків – Канади і Англії. Він посів крісло прем'єр-міністра після відставки Джастіна Трюдо, що відбулася минулого місяця. 

Вибори в Канаді припали на період суперечок зі Сполученими Штатами, які після приходу до влади Дональда Трампа розпочали агресивну риторику на тему "приєднання" Канади до свого складу 51-м штатом. Трамп не втримався від коментарів і напередодні учорашніх виборів. 

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