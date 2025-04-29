​Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти Трампа

Конгресмен-демократ Шрі Танедар 28 квітня представив сім статей імпічменту проти президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Танедар, який представляє 13-й округ Конгресу від штату Мічиган, назвав причиною такого кроку "масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".
"Дональд Трамп неодноразово демонстрував, що він не здатний виконувати обов’язки президента і представляє явну загрозу для Конституції нашої країни і нашої демократії. Його незаконні дії підірвали систему правосуддя, порушили принцип поділу влади і поставили особисту владу та власні інтереси вище за державну службу. Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більшої шкоди. Конгрес повинен діяти", – йдеться у заяві конгресмена.
Резолюція містить сім статей імпічменту, в яких викладено низку конституційних порушень, серед яких - "створення незаконного офісу: шляхом створення Департаменту ефективності урядування ("DOGE") та незаконного надання Ілону Маску повноважень односторонньо порушувати Конституцію".
Білий дім та самТрамп наразі на цю заяву не реагували.
I have introduced articles of impeachment against President Trump.— Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025
When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”
He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC
- У лютому представник Демократичної партії у Конгресі США з Техасу Ел Грін заявив, що готуватиме проєкт оголошення імпічменту Трампу через його заяву про подальшу долю Смуги Гази.
- Пізніше, в березні, Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу
- Під час першого терміну Трампу щодо нього двічі оголошували імпічмент – за тиск на Україну з метою розслідування щодо Гантера Байдена і - підбурювання до насильства, що призвело до заворушень у Капітолії 6 січня.