​Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти Трампа

Конгресмен-демократ Шрі Танедар 28 квітня представив сім статей імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Танедар, який представляє 13-й округ Конгресу від штату Мічиган, назвав причиною такого кроку "масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".

"Дональд Трамп неодноразово демонстрував, що він не здатний виконувати обов’язки президента і представляє явну загрозу для Конституції нашої країни і нашої демократії. Його незаконні дії підірвали систему правосуддя, порушили принцип поділу влади і поставили особисту владу та власні інтереси вище за державну службу. Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більшої шкоди. Конгрес повинен діяти", – йдеться у заяві конгресмена.

Резолюція містить сім статей імпічменту, в яких викладено низку конституційних порушень, серед яких - "створення незаконного офісу: шляхом створення Департаменту ефективності урядування ("DOGE") та незаконного надання Ілону Маску повноважень односторонньо порушувати Конституцію".

Білий дім та самТрамп наразі на цю заяву не реагували.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC — Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025

- У лютому представник Демократичної партії у Конгресі США з Техасу Ел Грін заявив, що готуватиме проєкт оголошення імпічменту Трампу через його заяву про подальшу долю Смуги Гази.

- Пізніше, в березні, Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу

- Під час першого терміну Трампу щодо нього двічі оголошували імпічмент – за тиск на Україну з метою розслідування щодо Гантера Байдена і - підбурювання до насильства, що призвело до заворушень у Капітолії 6 січня.