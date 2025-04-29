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Непал обмежить видачу дозволів на підкорення Евересту

Країну критикують за допуск надто великої кількості охочих.

Непал обмежить видачу дозволів на підкорення Евересту

У Національних зборах Непалу зареєстровано законопроєкт щодо обмеження на видачу дозволів альпіністам підкорювати найвищу гору планети - 8849-метровий Еверест.

Як пише Reuters, Непал зіткнувся з критикою через надміру велику кількість ліцензій, яку залежна від гірського туризму держава видає щороку недосвідченим людям. Це призводить до скупчення альпіністів у так званій "зоні смерті" біля вершини з недостатньою кількістю кисню у повітрі та підвищеного ризику загибелі. 

У 2023 році 12 людей померли під час сходження, ще п'ять зникли безвісти. Минулоріч кількість жертв Евересту склала вісім осіб. 

Законопроєкт передбачає вимогу до охочих піднятися на вершину світу мати у своєму гірському доробку хоча б один підкорений пік-семитисячник, до того ж обов'язково в Непалі. Голова групи та гірський гід повинні обов'язково бути місцевими. 

Альпіністам ініціатива непальської влади не сподобалася: за їхніми словами, у країні мало гір висотою понад 7 тисяч метрів, які б становили інтерес для професіоналів. Так само викликає подив і заборона іноземних провідників: чимало людей мають відповідну кваліфікацію і поза межами Непалу.  

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