СЗР: Росія планує постачати газ до Ірану

Росія планує постачати природній газ до Ірану вже у 2025 році. Зокрема, планується як використання наявних газопроводів, так і будівництво нових.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗР, наявна логістична інфраструктура (газопровід "Моздок – Ширвановка –Хаджикабул – Астара – Абадан") дасть можливість постачати до 1,8 млрд м³ газу на рік.

Наразі узгоджується ціна на газ, тому точна дата початку постачань іще не визначена.

Запланований потенціал нового газового проєкту становить до 55 млрд м³ газу на рік. На початку 2025 року сторони остаточно погодили маршрут нового трубопроводу, що пройде через територію Азербайджану.

Також, за рахунок російської кредитної лінії в Ірані планується будівництво нової атомної електростанції.

У СЗР повідомляють, що втілення газового проєкту створює нові можливості для диверсифікації російського експорту в умовах санкційних обмежень.

Також це може бути ще одним способом розрахунків із Тегераном за його військову допомогу у війні проти України. Для Ірану – це можливість покриття дефіциту газу для споживачів, які проживають на півночі країни, оскільки місцеві газові родовища розташовані на півдні.