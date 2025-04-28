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Хусити заявили про десятки жертв унаслідок удару США по центру для мігрантів

Вашингтон поки це не коментував. 

Підконтрольне хуситам телебачення повідомило про 68 загиблих і 47 поранених унаслідок американського удару по центру утримання африканських мігрантів в Ємені. Згідно з цими даними, Штати бомбардували центр у провінції Саада, повідомляє BBC

Коментарів від військових США на цю тему поки що не було. Але повідомлення про удар надійшло після того, як американський командний центр заявив про удар по понад 800 цілях з моменту, коли президент Дональд Трамп наказав інтенсифікувати повітряну кампанію проти хуситів. 

Удари "убили сотні бойовиків хуситів і численних хуситських лідерів", стверджують у США. Влада, керована хуситами, натомість заявила про численні жертви серед цивільних і невелику кількість посадовців. 

У березні Дональд Трамп наказав завдавати ударів по контрольованих хуситами зонах та пригрозив їм повним знищенням. Він застеріг Іран від допомоги угрупуванню. 

Учора Центком США сказав, що тиск триватиме, "допоки не буде досягнуто мети, якою є відновлення свободи судноплавства та американського стримування в регіоні".

Хусити атакували комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці з листопада 2023. Атаки вони почали на тлі війни між ХАМАС і Ізраїлем. За даними журналістів, вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.

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