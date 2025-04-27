Цього року Україна отримала 400 тисяч снарядів за чеською ініціативою

"Ми доставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо отримати по всьому світу", - нвголосила міністерка оборони країни.

До кінця квітня Україна отримала ще 400 тисяч великокаліберних снарядів у межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона зазначила, що торік за посередництва Чехії Україна отримала близько 1,5 млн боєприпасів різного калібру.

У 2025 році, за словами Чернохової, гроші на ініціативу будуть забезпечені до осені.

На запитання, чи поставлять Україні цього року більше боєприпасів, ніж минулого, Чернохова відповіла, що не хоче "обмежуватися якимись цифрами".

"Ми доставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо отримати по всьому світу. І у нас ще є достатньо ресурсів, на даний момент ці ресурси становлять приблизно ще 1,5 мільйона (боєприпасів. – Ред.)", – сказала посадовиця.

Вона зауважила, що від донорів залежить, чи вдасться Чехії зібрати достатньо коштів, аби оплатити ініціативу і якнайшвидше доставити боєприпаси до України.