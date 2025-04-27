Гренландія та Данія зміцнюють союз на тлі абміцій Трампа щодо острова

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен прибув до столиці Данії в суботу з триденним візитом.

Гренландія та Данія домовилися зміцнити свої зв'язки у відповідь на зацікавленість президента США Дональда Трампа у взятті під контроль стратегічно розташованого арктичного острова.

Про це заявили лідери країн після переговорів у Копенгагені, пише Reuters.

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен прибув до столиці Данії в суботу з триденним візитом, що є демонстрацією єдності між багатим на корисні копалини островом, напівавтономною данською територією, та Данією.

“Ми перебуваємо в ситуації зовнішньої політики, яка означає, що ми повинні рухатися ближче один до одного”, – сказав Нільсен на спільній пресконференції з прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Візит Нільсена відбувається після місяців напруженості через неодноразові заяви Трампа про те, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів.

Лідери Данії та Гренландії заявили, що лише гренландці можуть вирішувати майбутнє території. Однак вони опинилися на делікатній межі між рішучим відкиданням амбіцій США щодо анексії Гренландії та одночасно спробами підтримувати добрі зв'язки зі своїм традиційним союзником.

“Ми готові до міцного партнерства (зі США) та подальшого розвитку, але ми хочемо поваги... Ми ніколи не будемо власністю, яку може купити будь-хто”, – сказав Нільсен.