Трамп вимагає безкоштовного проходу для американських суден через Суецький і Панамський канали

Президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial закликав до безкоштовного проходу для американських суден через Суецький та Панамський канали, — Суспільне.

Зокрема, Трамп вказує, що "ці канали не існували б без США", і вимагає від держсекретаря Марко Рубіо зайнятися "цією проблемою".

Останнім часом Дональд Трамп активно закликав зменшити економічну залежність від Китаю та більше співпрацювати з США. 4 березня стало відомо, що два великі порти поблизу Панамського каналу, власником яких є підприємець із Гонконгу, перейдуть під контроль американських компаній.

90% акцій Hutchison придбає консорціум у складі BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited за 22,8 млрд доларів.

Щодо Суецького каналу, Трамп раніше не висловлювався публічно. Наразі канал з’єднує Середземне та Червоне моря і обслуговує близько 10-12% світової морської торгівлі, тоді як Панамський канал обробляє 5-6%.

У 2024 році близько 12 000 суден скористалися Панамським каналом. Він з'єднує 1920 портів у 170 країнах і є стратегічним для США, оскільки понад три чверті суден, що проходять через нього, виходять зі Сполучених Штатів або прямують в них.