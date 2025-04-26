Пекін заявив про контроль над спірним рифом у Південно-Китайському морі

Офіцери берегової охорони розгорнули там китайський прапор, оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, який знаходиться за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.

Як пише Financial Times, це підвищило ризик нового протистояння між країнами.

За даними військового каналу китайського державного мовника CCTV, берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули там китайський прапор, оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

Цей крок є першим за багато років, коли Пекін, який претендує на майже все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на іншій раніше незайнятій території.

Це відбувається в той момент, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Ці заходи будуть проходити з наступного тижня на тій території Філіппін, якає найближчою до Спратлі.

Незважаючи на те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею трохи більше 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, але Маніла зараз модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південно-Китайського моря більш придатними для життя та протистояти все більш агресивній діяльності Китаю.

Поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора.

Протягом останніх двох років Маніла посилила патрулювання берегової охорони та направила наукові групи для дослідження повідомлень про китайську діяльність з меліорації на Сенді-Кей та трьох інших рифах.

Деякі експерти дійшли висновку, що подальші захоплення Китаєм малоймовірні, оскільки штучні острови, побудовані та мілітаризовані Пекіном протягом останнього десятиліття, забезпечили його військовій та береговій охороні достатню присутність і охоплення.

Внутрішнє законодавство Китаю надає береговій охороні повноваження зупиняти та перевіряти іноземні судна, які "вторгаються" у води, на які претендує Пекін, і затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень з філіппінськими військовими та береговою охороною у водах поблизу Тіту, які Китай зараз вважає своїми.

Військові сили Китаю мають більше потужностей, ніж форпост Тіту. Його установки на сусідньому рифі Субі включають ракети "земля-повітря" ангари, злітно-посадкову смугу, радар і глибоководний порт-укриття. Але через те, що воно класифікується лише як піднесення, де спостерігається відлив, Субі не має територіального моря згідно з міжнародним правом.