Іран і США продовжили в Омані переговори щодо ядерної угоди

У Маскаті (Оман) розпочався новий раунд непрямих перемовин між головними переговорниками Ірану та США щодо укладання угоди про обмеження ядерної програми Тегерана, передає Reuters.
Експертні групи обох держав зустрілися в суботу перед непрямими переговорами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.
За інформацією МАГАТЕ, Іран із 2019 року порушує ядерні обмеження, суттєво прискоривши збагачення урану до рівня 60%. Вашингтон наполягає на повному припиненні збагачення урану. Водночас Тегеран готовий погодитися на часткові обмеження, але вважає повну відмову від збагачення «червоною лінією».
Європейські дипломати повідомили, що запропонували включити до угоди обмеження на розробку Іраном можливості оснащення балістичних ракет ядерними боєголовками. В Ірані заявили, що ракетна програма не підлягає обговоренню.
- Те, що переговори між США та Іраном взагалі відбуваються, є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.
- Трамп під час свого першого терміну в 2018 році в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, поклавши початок рокам атак і переговорів, які не змогли відновити угоду, що різко обмежувала збагачення урану в Тегерані в обмін на скасування економічних санкцій.
- У столиці Оману Маскаті раніше вже проходили попередні раунди переговорів між Арагчі та Віткоффом, під час яких вони зустрілися віч-на-віч після непрямих перемовин. Оман, султанат на східній околиці Аравійського півострова, довгий час був посередником між Іраном і Заходом .
- За інформацією агенції Reuters, під час перших перемовин в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.
- Днями державний секретар США Марко Рубіо заявив - США були б готові дозволити Ірану зберегти цивільну ядерну програму, у разі якщо Тегеран погодиться припинити все домашнє збагачення урану.