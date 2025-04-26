Іран і США продовжили в Омані переговори щодо ядерної угоди

Тегеран готовий погодитися на часткові обмеження, але вважає повну відмову від збагачення «червоною лінією».

У Маскаті (Оман) розпочався новий раунд непрямих перемовин між головними переговорниками Ірану та США щодо укладання угоди про обмеження ядерної програми Тегерана, передає Reuters.

Експертні групи обох держав зустрілися в суботу перед непрямими переговорами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

За інформацією МАГАТЕ, Іран із 2019 року порушує ядерні обмеження, суттєво прискоривши збагачення урану до рівня 60%. Вашингтон наполягає на повному припиненні збагачення урану. Водночас Тегеран готовий погодитися на часткові обмеження, але вважає повну відмову від збагачення «червоною лінією».

Європейські дипломати повідомили, що запропонували включити до угоди обмеження на розробку Іраном можливості оснащення балістичних ракет ядерними боєголовками. В Ірані заявили, що ракетна програма не підлягає обговоренню.