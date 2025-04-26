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У ЄС заявили, що торговельна угода зі США "ще не близько"

Єврокомісія прогнозує багато роботи над домовленостями.

У ЄС заявили, що торговельна угода зі США "ще не близько"
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз та Сполучені Штати наразі "далекі від торговельної угоди".

Як пише Reuters, у Європейській Комісії вважають, що сторонам ще належить виконати чимало роботи, перш ніж вдасться домовитися про урегулювання тарифного протистояння.

Наразі проти ЄС з боку США діють 25% мита на автомобілі та 10% на інші товари, але після 8 липня ставка зросте до 20% тарифної плати.

За словами Домбровскіса, у Вашингтоні виявили "посередню зацікавленість" у тому, щоб домовитися з ЄС про торгівлю з нульовими тарифами. Зі свого боку у Брюсселі не готові включати до перемовин питання податку на додану вартість, який США сприймають як одну з перепон до лібералізації торгівлі, а Євросоюз натомість називає важливим джерелом надходжень до бюджетів країн-членів. 

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