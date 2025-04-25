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На кордоні Індії та Пакистану сталася перестрілка між солдатами

Стрілянина сталася у спірному регіоні Кашмір, де нещодавно відбувся розстріл туристів у курортному місті Пахалгам.

На кордоні Індії та Пакистану сталася перестрілка між солдатами
Ілюстративне фото: пакистанський солдат
Фото: EPA/UPG

На кордоні Індії та Пакистану сталася короткотривала перестрілка між солдатами двох ядерних країн, передає AP. 

Стрілянина сталася на високомілітаризованому кордоні у спірному гімалайському регіоні Кашмір. Напруженість між країнами зросла після смертельного нападу на туристів.

Індія назвала різанину, в якій озброєні люди вбили 26 людей, більшість з яких індійці, «терактом» і звинуватила у ньому Пакистан. 

Зі свого боку Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом поблизу курортного міста Пахалгам у контрольованому Індією Кашмірі. 

Відповідальність за напад взяла на себе раніше невідома бойова група, яка називає себе Кашмірським опором.

Троє чиновників індійської армії заявили, що пакистанські солдати обстріляли індійську позицію в Кашмірі ввечері в четвер. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що індійські солдати завдали удару у відповідь. Про можливі жертви інформації не надали. 

Міністерство закордонних справ Пакистану відмовилося від коментарів.

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