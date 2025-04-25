На кордоні Індії та Пакистану сталася перестрілка між солдатами

На кордоні Індії та Пакистану сталася короткотривала перестрілка між солдатами двох ядерних країн, передає AP.
Стрілянина сталася на високомілітаризованому кордоні у спірному гімалайському регіоні Кашмір. Напруженість між країнами зросла після смертельного нападу на туристів.
Індія назвала різанину, в якій озброєні люди вбили 26 людей, більшість з яких індійці, «терактом» і звинуватила у ньому Пакистан.
Зі свого боку Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом поблизу курортного міста Пахалгам у контрольованому Індією Кашмірі.
Відповідальність за напад взяла на себе раніше невідома бойова група, яка називає себе Кашмірським опором.
Троє чиновників індійської армії заявили, що пакистанські солдати обстріляли індійську позицію в Кашмірі ввечері в четвер. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що індійські солдати завдали удару у відповідь. Про можливі жертви інформації не надали.
Міністерство закордонних справ Пакистану відмовилося від коментарів.
- У відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу. Зокрема Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном. Також країни закрили повітряний простір одна для одної.