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Трамп підписав указ про розширення глибоководного видобутку рідкоземельних мінералів у США

У Білому домі стверджують, що ця ініціатива може призвести до того, що американські операції видобудуть понад мільярд метричних тонн глибоководних конкрецій. 

Трамп підписав указ про розширення глибоководного видобутку рідкоземельних мінералів у США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп підписав указ про розширення глибоководного видобутку США рідкоземельних мінералів у внутрішніх та міжнародних водах, незважаючи на попередження екологічних груп, пише France24.

Помічники Білого дому стверджують, що ця ініціатива може призвести до того, що американські операції видобудуть понад мільярд метричних тонн глибоководних конкрецій та “влиють” сотні мільярдів доларів в американську економіку.

Прискорений видобуток також суперечить десятирічним міжнародним зусиллям щодо встановлення основних правил для глибоководної галузі, яка стрімко розвивається.

“Комерційний глибоководний видобуток досі є на початковій стадії, але з огляду на глобальні перегони за рідкоземельні мінерали, – і галузь, у якій домінує Китай, – Вашингтон, схоже, налаштований розширити свої можливості зі збору на благо своєї оборонної, передової виробничої та енергетичної промисловості”, ‒ йдеться у матеріалі.

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Згідно з наказом, міністр торгівлі має 60 днів, щоб “прискорити процес розгляду та видачі ліцензій на розвідку корисних копалин морського дна та дозволів на комерційний видобуток корисних копалин у районах за межами національної юрисдикції”.

Посилена політика глибоководного видобутку корисних копалин частково спрямована на “зміцнення партнерських відносин із союзниками та промисловістю для протидії зростаючому впливу Китаю на мінеральні ресурси морського дна”. 

Міжнародний орган з морського дна (ISA) докладає всіх зусиль для розробки правил для глибоководного видобутку корисних копалин, збалансувавши його економічний потенціал із попередженнями про незворотну шкоду для навколишнього середовища. Сполучені Штати не є членом цієї організації, пов'язаної з ООН.

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