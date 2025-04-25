Троє астронавтів з КНР дісталися китайської космічної станції

Близько п'яти днів шестеро китайських астронавтів працюватимуть і проживатимуть разом.

Троє астронавтів місії “Шеньчжоу-20” успішно дісталися китайської космічної станції.

Про це повідомляє пресслужба китайського офісу пілотованої космічної інженерії.

“Після успішної стиковки пілотованого космічного корабля та комплексу космічної станції, екіпаж астронавтів “Шеньчжоу-20” увійшов до орбітального модуля з капсули повернення космічного корабля”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер два екіпажі астронавтів будуть знаодитись на орбіті космічної станції.

Це триватиме близько п'яти днів, в цей час шестеро астронавтів працюватимуть і проживатимуть разом, щоб виконати різні доручені завдання.