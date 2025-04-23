Зауваження Трампа були відповіддю на попередні коментарі у вівторок міністра фінансів Скотта Бессента, який сказав, що високі тарифи є неприйнятними.

Президент США Дональд Трамп заявив, що високі мита на товари з Китаю “суттєво знизяться, але не будуть нульовими”.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, пише The Guardian.

Зауваження Трампа були відповіддю на попередні коментарі у вівторок міністра фінансів Скотта Бессента, який сказав, що високі тарифи є неприйнятними, і що він очікує “деескалації” торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Трамп ввів мита на імпорт у розмірі 145% для Китаю, який відповів 125% митами на американські товари. Трамп запровадив мита для кількох десятків країн, що призвело до падіння фондового ринку та підвищення процентних ставок за боргом США, оскільки інвестори стурбовані уповільненням економічного зростання та посиленням інфляційного тиску.

Незважаючи на високі тарифи, Трамп сказав, що буде «дуже люб'язним» до Китаю і не буде жорстко грати з президентом КНР Сі Цзиньпіном.

Президент США заявив, що кінцева тарифна ставка з Китаєм “суттєво” знизиться з поточних 145%.

Уряд Китаю ще не відреагував на цю новину, але постійно критикував тарифи Трампа. У китайській соціальній медіа-платформі Weibo коментарі Трампа з’являлися під різними хештегами, зокрема “Трамп визнав поразку”.