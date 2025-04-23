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Греція виділить 1 млрд євро на соцвиплати

Профіцит бюджету країни торік склав 1,3 млрд євро.

Греція виділить 1 млрд євро на соцвиплати
Кіріакіс Міцотакіс у грецькому парламенті
Фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про соцвиплати на 1 млрд євро для малозабезпечених домогосподарств та програму державних інвестицій.

Про це повідомляє АР.

“Динамічне зростання, разом із боротьбою з ухиленням від сплати податків та низкою інших реформаторських заходів, принесло додаткові доходи, навіть перевищуючи цільові показники, які ми поставили. Тож, незважаючи на суворі європейські фіскальні правила, значну їх частину тепер можна повернути громадянам”, - сказав Кіріакос Міцотакіс.

Зокрема, для вирішення житлових проблем орендарям щороку в листопаді повертатимуть вартість місячної орендної плати, починаючи з цього року, а 250 євро на рік видаватимуться наприкінці кожного листопада людям похилого віку, інвалідам та незастрахованим особам.

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Повернення орендної плати буде розподілено між домогосподарствами відповідно до рівня річного доходу та застосовуватиметься до 948 тис. домогосподарств, або близько 80% орендарів у Греції. Допомога у розмірі 250 євро застосовуватиметься до загалом 1,4 млн осіб.

Ще 500 млн євро на рік будуть сплачуватися до Програми державних інвестицій країни для пришвидшення державної інфраструктури та соціальних проектів.

Це сталось після того, як Греція стала одним з небагатьох членів Євросоюзу, які опублікували профіцит бюджету у 2024 році, який склав 1,3%.

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