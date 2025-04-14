Грецька міська партизанська група взяла на себе відповідальність за вибух біля офісів залізничної компанії

Грецьке міське партизанське угруповання Revolutionary Class взяло на себе відповідальність за вибух бомби біля офісу залізничого оператора Hellenic Train, пише Reuters.

Поліція Греції заявила у понеділок, що антитерористичний підрозділ розслідує діяльність раніше невідомого партизанського угруповання після того, як воно взяло на себе відповідальність за вибух бомби минулого тижня та ще одного – минулого року.

У заяві, опублікованій на сайті Athens Indymedia в неділю, група заявила, що здійснила вибух 11 квітня у відповідь на аварію поїзда в 2023 році, унаслідок якої загинули 57 людей. Вибух завдав незначної шкоди, ніхто не постраждав. Поліція евакуювала район після того, як два ЗМІ отримали дзвінки із попередженням про атаку.

Група заявила, що реагує на недостатні інвестиції та проблеми безпеки на залізниці, приватизованої під час боргової кризи Греції 2009–2018 років. Hellenic Train, підрозділ італійської Ferrovie dello Stato, керує пасажирськими та вантажними маршрутами у Греції.

Угруповання також взяло на себе відповідальність за напад на міністерство праці в Афінах у 2024, внаслідок якого також ніхто не постраждав, оскільки поліція евакуювала територію після попередження.

Терористи заявили, що "присвятили" обидві атаки палестинцям у війні у Газі.