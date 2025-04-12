В Афінах терористи спробували підірвати офіс залізничної компанії

У столиці Греції Афінах пролунав вибух поблизу офісу компанії Hellenic Train, яка обслуговує залізничну інфраструктуру в країні.

Як пише Deutsche Welle, бомбу було прикріплено до скутера без номерного знаку. Терористи зателефонували до двох грецьких медіаагенцій та повідомили про те, що через 35 хвилин активують пристрій. За цей час людей встигли евакуювати.

На місце події вирушила бригада зі знешкодження вибухівки, але прибути вчасно не вдалося. Внаслідок детонації бомби суттєвих пошкоджень офісна будівля оператора грецьких залізниць не зазнала. Ніхто з людей не постраждав.