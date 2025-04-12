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Колишнього президента Бразилії госпіталізували через різкий біль

Політик відчуває наслідки інциденту, в якому ледь не загинув 7 років тому.

Колишнього президента Бразилії госпіталізували через різкий біль
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, якого чинна влада звинувачує у спробі державного перевороту, був госпіталізований після того, як відчув різкий біль у животі на агітаційному заході.

Як пише Deutsche Welle, колишній глава держави виступав на мітингу у місті Санта Круз, але не зміг завершити промову і був змушений гелікоптером діставатися лікарні. 

Пізніше у соцмережах він розповів, що не потребує операції і з нетерпінням чекає на продовження своєї подорожі в рамках політичної кампанії. За словами медиків, стан експрезидента стабільний, але про виписку з медзакладу говорити поки рано.

Болсонару потерпає від спалахів болю у черевній порожнині після того, як напередодні виборів 2018 року на нього напали з ножем та вдарили у живіт. Замах на його життя майже вдався: політик тоді втратив 40% крові і потребував термінового хірургічного втручання.  

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