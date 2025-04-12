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У Флориді літак впав на залізничні колії

Троє людей загинули, один отримав поранення.

У Флориді літак впав на залізничні колії
У Флориді літак впав на залізничні колії
Фото: Скріншот з відео

У Флориді невеликий літак Cessna 310, на борту якого перебували троє людей, впав на залізничні колії.

Про це повідомляє CBS.

Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Бока-Ратон і прямував до міжнародного аеропорту Таллахассі. Один свідок бачив, як літак злетів і, схоже, мав “деякі проблеми” та намагався повернутися на аеродром перед аварією.

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Всі троє людей на борту загинули в аварії, ще одну людину госпіталізували з травмами, які не загрожують життю.

Через катастрофу було призупинено рух поїздів у цьому районі, для пасажирів залізничної мережі встановили автобусне сполучення.

  • У Нью-Йорку вертоліт з туристами на борту зазнав аварії, внаслідок якої загинули шестеро людей, половина з яких - діти.
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