У Флориді літак впав на залізничні колії

У Флориді невеликий літак Cessna 310, на борту якого перебували троє людей, впав на залізничні колії.

Про це повідомляє CBS.

Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Бока-Ратон і прямував до міжнародного аеропорту Таллахассі. Один свідок бачив, як літак злетів і, схоже, мав “деякі проблеми” та намагався повернутися на аеродром перед аварією.

Всі троє людей на борту загинули в аварії, ще одну людину госпіталізували з травмами, які не загрожують життю.

Через катастрофу було призупинено рух поїздів у цьому районі, для пасажирів залізничної мережі встановили автобусне сполучення.