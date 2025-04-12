У Флориді літак впав на залізничні колії

У Флориді невеликий літак Cessna 310, на борту якого перебували троє людей, впав на залізничні колії.
Про це повідомляє CBS.
Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Бока-Ратон і прямував до міжнародного аеропорту Таллахассі. Один свідок бачив, як літак злетів і, схоже, мав “деякі проблеми” та намагався повернутися на аеродром перед аварією.
Всі троє людей на борту загинули в аварії, ще одну людину госпіталізували з травмами, які не загрожують життю.
Через катастрофу було призупинено рух поїздів у цьому районі, для пасажирів залізничної мережі встановили автобусне сполучення.
- У Нью-Йорку вертоліт з туристами на борту зазнав аварії, внаслідок якої загинули шестеро людей, половина з яких - діти.